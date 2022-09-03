Manisa'da firari hükümlü evine itfaiye merdiveniyle giren polislerce yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde polis ekipleri, firari hükümlüyü 5. kattaki evine itfaiye merdiveniyle girerek yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y'nin (32) Alaybey Mahallesi 811 Sokak'taki evinde olduğunu belirledi.

Bunun üzerine eve giden ekipler, hükümlünün ikna çabalarına rağmen kapıyı açmaması üzerine bölgeye itfaiye ekiplerini çağırdı.

Gerekli güvenlik önlemlerini alan polis ekipleri, itfaiye aracının yangın merdiveniyle 5. katta bulunan eve balkondan girdi.

Gözaltına alınan A.Y. işlemleri için emniyete götürüldü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.