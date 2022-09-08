GÜNCELLEME - Manisa'da orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Akhisar ilçesinde, orman ürünlerinin işlendiği bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Süleymanlı Mahallesi yakınlarında, orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.

Yangına, ilk anlarında müdahale etmeye çalışırken vücudunda yanıklar oluşan fabrika çalışanlarından Fatma Tahran, hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen 3 itfaiye personeline olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Fabrikadaki soğutma çalışmaları sürüyor.



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