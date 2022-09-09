AK Parti'li Aydemir, Akhisar ve Kırkağaç'ta yapımı süren projeleri inceledi

Kasık ağrısı neden olur, nasıl geçer?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Akhisar ve Kırkağaç ilçelerinde yapımı devam eden projeleri inceledi.

Yapılan açıklamada, Akhisar'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen Aydemir'in CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile birlikte TOKİ tarafından yapımı devam eden Yeni Hükümet Konağı binası inşaatında incelemelerde bulunduğu ifade edildi.



Daha sonra Kırkağaç'a geçen Aydemir, partisinin ilçe teşkilatıyla bir araya gelerek Kırkağaç Devlet Hastanesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Eğitim Bir-Sen Sendikası ve belediyeyi ziyaret etti.



İlçede yapımı devam eden spor kompleksi, belediye garajı ve itfaiye binası inşaatlarını da inceleyen Aydemir, esnafla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.