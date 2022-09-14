Selendi'den kısa kısa

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MANİSA (AA) - Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Veli Oğuz, Selendi'deki projeleri inceledi.

Kaymakam Halil İbrahim Okumuş'u ziyaret eden Oğuz, ilçede devam eden projeleri anlattı.

Genel Sekreter Oğuz'a Zafer Kalkınma Ajansı Manisa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Cansu Uyar ve Bölgesel Koordinasyon Birimi Uzmanı Mustafa Coşkun da eşlik etti.

- Polis okullar ve çevresini denetledi

Manisa'nın Selendi ilçesinde okulların çevresindeki umuma açık yerlerle okul servis araçlarında polis ekiplerince denetim yapıldı.

- Demirci Belediye Başkanı Selçuk'tan ziyaret

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, Savaş'a Demirci’nin tanıtımı için hazırlanan ve Doç. Dr. Cihan Çakmak tarafından kaleme alınan "Demirci Söz Varlığı" adlı kitabı hediye etti.

Ziyarete belediye meclis üyeleri de eşlik etti.





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