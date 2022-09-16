Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda bir eve baskın düzenlendi.



Evde yapılan aramalarda yaklaşık 5 gram uyuşturucu ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 440 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Salihli'de ise Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde yapılan aramada 11 gram uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan 6 şüphelinden 3'ü tutuklandı.



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