Manisa'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bey Mahallesi'nde Süleyman Ç'nin (29) kullandığı 45 RA 5963 plakalı motosiklet devrildi.



Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Süleyman Ç, Kula Devlet Hastanesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Ç'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

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