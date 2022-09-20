Demirci-Gördes yeni yol yapımına başlandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Demirci-Gördes arasında yeni yol yapımı için inşaat çalışmalarına başlandı.

Ulaşım yatırımları kapsamında bir süre öncesi ihalesi tamamlanan Demirci-Gördes kara yolunda yüklenici firma, belirlenen güzergahta inşaat çalışması yürütüyor.

Demirci Kılavuzlar Mahallesi ve Gördes Güneşli Mahallesi arasında 3 ayrı noktada devam eden çalışmalar kapsamında bölgede 24 iş makinesi hizmet veriyor.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Acar, MHP İlçe Başkanı Ümit Kanyılmaz ve belediye meclis üyeleri bölgede devam eden çalışmaları incelediler, yüklenici firmadan bilgi aldılar.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Demirci'nin bir hattın daha yol eksiğini tamamlamış oluyor. Bizi Manisa'ya bağlayan Gördes-Akhisar-Manisa yolunun en önemli etabı. Allah devlet düzenliği versin. Hükümetimizden Allah razı olsun. Cumhur İttifakı'nın ilçemize sağladığı önemli hizmetlerden birisidir." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.