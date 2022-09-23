Şehzadeler Belediyesinden üreticilere yem desteği

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MANİSA (AA) - Manisa'da atıl durumdaki 50 dönümlük hazine arazini tarıma elverişli hale getirip silahlık mısır ekimi yapan Şehzadeler Belediyesi, buradan üretilen 348 balya silajlık yemi, bölgedeki 230 büyükbaş hayvan yetiştiricisine ücretsiz dağıttı.

Kiraz Pazarı'nda gerçekleştirilen yem dağıtım törenine, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Şehzadeler Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ ve besiciler katıldı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, törende, meşakkatli bir çalışmanın ardından tarıma kazandırdıkları araziden geçen ay yaklaşık 140 ton mısır elde ettiklerini söyledi.

400'er kilogramlık balyalar halinde hazırladıkları 348 balya yemi de 230 üreticiye dağıttıklarını dile getiren Çelik, "Gelecek yıl ise Veziroğlu Mahallesi'ndeki 250 dönümlük arazimizde yonca üretimi yapmayı planlıyoruz. İnşallah silajlık mısıra ilave olarak yonca üretimi de yapıp çiftçilerimize dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Altındağ da çiftçiye desteklerinden dolayı Çelik'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından üreticilere balya halindeki yem dağıtıldı.









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