Manisa’da uyuşturucu hap bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Soma ilçesinde içinde uyuşturucu bulunan otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Cumhuriyet Caddesinde bir otomobili durdurdu.

Ekiplerin yaptığı aramada araçta 280 sentetik ecza hap bulundu.

Araçtaki S.A. (29), A.F.T. (24), U.B. (25) ve M.Ç. (23) gözaltına alındı.



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