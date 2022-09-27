Manisa'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı'nda Zeynel Şimşek (37) yönetimindeki 45 ZB 460 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit Celal Çetin'e çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile Çetin yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.





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