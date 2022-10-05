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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Demirci'de yüzme yarışması düzenledi

AA

Demirci'de yüzme yarışması düzenledi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalar, 58 sporcunun katılımıyla 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.


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