Demirci'de yüzme yarışması düzenledi

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında yüzme yarışmaları yapıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce düzenlenen yarışmalar, 58 sporcunun katılımıyla 4 kategoride gerçekleştirildi.

Yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Belediye Başkanı Selami Selçuk tarafından verildi.





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