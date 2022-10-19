Manisa'da Muhtarlar Günü törenlerle kutlandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu, Soma ve Selendi ilçelerinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı Avni Gürel ve Turgutlu Kaymakamı Selami Kapankaya, birer konuşma yaptı.

Törene, Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı.

- Soma

Soma'da da Kaymakam Fatih Akkaya, Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Sosyal Tesislerinde muhtarlarla bir araya geldi.

Akkaya, burada yaptığı konuşmada muhtarların gününü tebrik ederek, "Muhtarlarımız vatandaşlarımızla devletimiz arasında bilgi akışı sağlayan, vatandaşların sorunlarını, isteklerini kamuya ulaştıran mesai arkadaşlarımızdır. Bizlere ilettiğiniz istek ve taleplerinizi yapabilmek için kurum amirlerimizle el birliği ile çalışıyoruz." dedi.

Cengiz Topel Meydanı'ndaki törende ise Soma Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

- Selendi

Selendi'de Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, törende bir konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve protokol üyeleri katıldı.

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