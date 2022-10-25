Manisa'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamındaki konutların temeli atıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'da "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında temel atma töreni gerçekleştirildi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Ahmetli ilçesinde "İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi" kapsamında inşa edilecek 78 konut için temel atma töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara Sincan'da yaptığı konuşmanın ardından temel atılacak 17 ile bağlanıldı.

Ahmetli ilçesinde yapılacak konutların temel atma törenine Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ahmetli Kaymakamı Abdullah Kurt, Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Vali Karadeniz, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk evim, İlk İş Yerim Projesi' kapsamında toplamda ilimizde de 18 bin konut ve işyeri programlanmıştır. Bunlardan ilk etabı olan Ahmetli ilçemizdeki 78 konut projenin temelinin atımını gerçekleştirdik. Ülkemize, ilimize ve Ahmetlimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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