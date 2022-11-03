Manisa Valisi Karadeniz, Kula ve Selendi'de incelemelerde bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Kula ve Selendi'de devam eden ve hizmete giren yatırımları inceledi.

Kula ilçesinde Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Karadeniz'e Kula Kaymakamı Birkan Tatlısöz, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun ve müteşebbis heyet üyeleri de eşlik etti.

Vali Karadeniz, Manisa Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Kula Belediyesi iş birliğinde devam eden tarihi Kula Evleri ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Zafer Okulu restorasyonu uygulamalarını yerinde inceleyerek uygulama yapılan projelere ilişkin teknik personellerden bilgi alan Karadeniz, Kula Belediyesi Dr. Aristi El Sanatları Atölyesini ziyaret etti. Burada Vali Karadeniz'e Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından el dokuması Kula halısı hediye edildi.

Vali Karadeniz, Selendi'de de Kaymakam Halil İbrahim Okumuş ve Belediye Başkanı Nurullah Savaş ile toplantı gerçekleştirdi.

Kıbrıs Gazisi Mustafa Kahraman'ı da evinde ziyaret eden Karadeniz, Çortak Mahallesinde halk toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında Çortak Mahallesi'nin Antep fıstığı yetiştiriciliğinde öncü bir mahalle olduğunu ifade eden Karadeniz, "Aroması ve tadı farklı onun için bu Antep fıstığı bahçelerinin verimli olduğunu biliyoruz. İnşallah çalışmalarımız devam edecek sahalarımızı genişleteceğiz fıstık yetişen bu mahallemiz fıstık zengini bir bölge olacak, kıymetini bilelim" dedi.

Karadeniz, toplantıların ardından çok açmalı salon ve muhtarlık binasını gezerek çalışmalarla ilgili bilgi aldı.









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