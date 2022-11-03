Manisa'da Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

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MANİSA (AA) - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Manisa'da altıncısı düzenlenen Tekno Tarım Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, yaklaşık 130 firmanın katılımıyla başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde tarımsal alet ve gereçlerden bitki çeşitlerine, gübre ve ilaçlardan enerji sistemlerine kadar birçok ürün ve teknolojinin görücüye çıktığı fuarın açılışı nedeniyle tören düzenlendi.

Törene katılarak bir konuşma yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, tarımsal ürün çeşitliliği açısından Manisa'nın önüne geçecek bir ilin olmadığını düşündüğünü, bu potansiyeli daha fazla katma değere dönüştürmek için fuarların büyük önem taşıdığını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa'nın "tarımın başkenti" olarak nitelenebileceğini ifade ederek, "Çiftçilerimiz bu fuar sayesinde tarımdaki gelişmeleri yakından takip ederek verimlerini artırıyor. Çiftçimizin emeğinin karşılığını kat kat fazla alması için tarım fuarları büyük önem taşıyor." diye konuştu.

Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk de kentteki çiftçilerin teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğine işaret etti.

Protokol üyelerinin kestiği kurdeleyle açılan fuara üreticilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Ziyaretçilerden Semih Gürmen, Akhisar'dan geldiğini, ihtiyacı olan ekipmanlar için fiyat araştırması yaptığını söyledi.

Saruhanlı'dan geldiğini belirten Orhan Özçelik de fuarda üreticinin her türlü ihtiyacına yanıt verecek ürünün bulunduğunu söyledi.

Fuar, 6 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

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