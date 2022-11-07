Selendi'de bir bahçedeki elma ağaçları çiçek açtı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde kasım ayında çiçek açan elma ağaçları, üreticisini şaşırttı.

Eskicami Mahallesi'nde Nurullah Şentürk'e ait bahçedeki 2 elma ağacı, sıcaklıkların mevsim ortalamasının üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi.

Selendi İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, bölgede normalin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ağaçları yanılttığını belirterek, "Bu gibi şartlarda ağaç kendisini ilkbahardaki iklim şartındaymış sanıp çiçek açması, yapraklarını dökmeden yeni yaprak sürmesi gibi durumlar olabiliyor. Buna ilişkin olarak önlem anlamında bir alternatif yok." dedi.

Ayhan, gelecek haftadan itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini belirterek, ağaçlarda erken uyanmanın azalacağını sözlerine ekledi. ​​​​​​​

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