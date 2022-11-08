Kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için işbirliği yapılacak

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MANİSA (AA) - Manisa'da kuruyan Marmara Gölü'nün rehabilitasyonu için Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokolle, Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarındaki göl alanın bir kısmında sulama ve havzadaki biyolojik çeşitliliğin devamlılığı için temiz su depolama ve rezerv alanı oluşturulacak.

Göl alanında kaçak yollarla ekilen bölgelerde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından organik tarım yapılacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 1945'te tarımsal sulama amacıyla oluşturulan göl, suların çekilmesiyle gündeme gelmişti. Kuruyan göl alanında kaçak şekilde tarımsal üretim yapan kişilere cezalar kesilmişti.





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