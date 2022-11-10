Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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MANİSA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Manisa'nın ilçelerinde törenlerle anıldı.

Turgutlu'da 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri alanında düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

İlçe genelinde saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla birlikte vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Törene Kaymakam Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Çetin Akın ve Cumhuriyet Başsavcısı Ali Biçer’in yanı sıra öğrenciler, sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

- Kula



Kula'da da Yunus Emre Kent Meydanında düzenlenen törende, Kaymakam Birkan Tatlısöz ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son bulan tören, daha sonra Yunus Emre Kültür Merkezinde devam etti.

- Soma

Soma'da Kaymakam Fatih Akkaya, protokol üyeleri, Hükümet Konağı Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma programı gerçekleştirildi.

09.05’te çalınan sirenlerle, 2 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı’nın okundu. Program Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan Mustafa Okdemir Konferans salonundaki program ile devam etti.



- Akhisar

Akhisar Milli Egemenlik Meydanı'nda ve Belediye Park İçi Kültür Salonu'nda anma programı düzenlendi.

Meydanda çelenk sunumu ve 2 dakikalık saygı duruşunun ardından Belediye Park İçi Kültür Salonu’nda devam eden anma programında Akhisar Zeynep Gülin Öngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı oratoryo ve video gösterimleri gerçekleştirildi.

Anma programı Atatürk Fotoğraf Sergisi’nin gezilmesiyle sona erdi.

- Selendi

Selendi'de anma programı Hükümet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezinde Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi, resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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