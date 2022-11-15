Selendi'de son 5 yılda 2,5 milyon zeytin fidanı dağıtıldı

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​​​​​​MANİSA (AA) - Manisa'nın Selendi ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Selendi Ziraat Odası tarafından dağıtılan zeytin fidanı sayısının son 5 yılda 2,5 milyona ulaştığı bildirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ayhan, ilçede zeytin dikili alanları arttırmak ve üreticiyi teşvik etmek amacıyla Trilye cinsi fidan desteği sağladıklarını belirtti.

Son 5 yılda 2,5 milyon fidan dağıtıldığını aktaran Ayhan, "Fidanların dağıtımından sonra, zeytinlerin bakımı ve budamaları içinde müdürlük olarak gerekli kurslarla üreticilerimizi de bilinçlendirdik. Bugünlerde de artık üreticilerimiz az da olsa emeklerinin karşılığını almaya başladı." dedi.

Selendi Ziraat Odası Başkanı Servet Akyıldız da ilçenin zeytin üretiminden önemli bir noktaya geleceğine inandığını dile getirerek, "İlçemiz genelinde zeytin yetiştiriciliği gün geçtikçe artmaya başladı. Ziraat odası olarak da zeytin üreticilerimize yönelik fidan desteğinde bulunduk. İlçemizde gün geçtikçe artan zeytin ağaçlarımızla Selendi olarak kaliteli zeytin yetiştiren 'zeytin diyarı' olma yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Üreticilerden Talat Ateş ise öğretmenlikten emekli olduktan sonra arazisine, ilçe ziraat odası ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteğiyle aldığı fidanları diktiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Zeytin ağaçlarına ne kadar emek verirsen ağaçların neşesi ve verimi bir o kadar artıyor. Zeytini tarlaya dikip kendiliğinden yetişsin dersen verim alamazsın. Bu süreçte zeytin hastalıklarını ve uygulanacak ilaçları, bakım ve budama tekniklerini de bilmen ve öğrenmen gerekiyor. Bu konuda bizleri bilinçlendiren İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim."

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