Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

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MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, pas ve kuvvet çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Osman Burak Destan ile kart cezalısı Ayberk Karapo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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