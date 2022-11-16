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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA

Manisa FK, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında, 19 Kasım Cumartesi günü Erzurumspor FK'yi konuk edecek Manisa FK, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Levent Eriş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketleri, pas ve kuvvet çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı çalıştı.

Yarın yapacağı antrenmanla Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürecek siyah-beyazlı ekipte, sakatlığı süren Osman Burak Destan ile kart cezalısı Ayberk Karapo dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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