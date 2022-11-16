Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası'ndan öğrencilere giyecek yardımı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa'nın Gölmarmara ve Akhisar ilçelerinde öğrenim gören 800 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot yardımı yaptı.

Oda tarafından temin edilen botlar, ilçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edildi. Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sami Karaoğlan ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.