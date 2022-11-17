Suları çekilen Marmara Gölü’nde arazi işgali denetimi

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MANİSA (AA) - Manisa'da jandarma ekipleri, kuruyan Marmara Gölü'nde arazi işgalleri ile kaçak yapılaşmaya karşı denetleme yaptı.

Salihli ve Gölmarmara ilçesi sınırlarında yer alan göl alanında devriye faaliyetlerini arttıran jandarma ekipleri, göl arazisini işgal edip, kaçak yapılaşan kişilere yasal işlem uyguladı.

Jandarma ekipleri, gölün rehabilitasyonu amacıyla Manisa Valiliği, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle ilgili de bölge sakinlerini bilgilendirdi.

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