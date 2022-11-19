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Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

AA

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Eren Demir (18) yönetimindeki 45 ZE 676 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Gökhan Yörükoğlu (25) idaresindeki 45 AHG 756 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle motosiklette yolcu olarak bulunan Zafer Barış Güçlü (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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