Manisa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Eren Demir (18) yönetimindeki 45 ZE 676 plakalı otomobil, İstasyon Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Gökhan Yörükoğlu (25) idaresindeki 45 AHG 756 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücülerle motosiklette yolcu olarak bulunan Zafer Barış Güçlü (26) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.





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