Manisa'da merdivenden düşen hastane çalışanı yaşamını yitirdi

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MANİSA (AA) - Manisa'daki Selendi Devlet Hastanesinde görev yapan bir temizlik görevlisi, ağaç dallarını budamak için çıktığı merdivenden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, hastane çalışanı Ramazan Demir (50), bahçedeki çam ağaçlarının dallarını budamak için merdivene tırmandı.



Bu sırada dengesini kaybederek yere düşen Demir, bu hastanedeki ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Ramazan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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