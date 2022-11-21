Manisa'daki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli, Alaşehir ve Akhisar ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.

Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu bir kişinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli H.G'nin (43) evinde yapılan aramada toplam 424 gram esrar ile hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği de ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenledi.

Operasyonda 232 gram esrar, 5 sentetik ecza, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin lira ele geçirildi.

Şüpheli K.Ö'nün (43) emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de şüphe üzerine durdurulan bir araçta 256 uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü D.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.