Trafik kazasında hayatını kaybeden Akhisarlı öğretmen unutulmadı

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MANİSA (AA) - ​​​​​​​Akhisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem, Dağdere İlkokul-Ortaokul Müdürü Kasım Akbaba ile bir grup öğretmen, geçen yıl 24 Kasım'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Bahar Zeybek’in ailesini ziyaret etti.



Gördes İlçesi Fundacık Mahallesi'ndeki Zeybek'in evinde dualar edildi.



Milli Eğitim Müdürü Erdem, Bahar Zeybek'i hiçbir zaman unutmayacaklarını belirterek aile üyelerine başsağlığı diledi.

Akhisar-Gördes kara yolunda Musa Zeybek yönetimindeki 45 HA 9096 plakalı pikap, geçen yıl 24 Kasım'da, Dağdere Mahallesi yakınlarında elektrik direğine çarpmış, daha sonra savrularak M.Y. idaresindeki 45 V 4939 plakalı beton mikseriyle çarpışmıştı.



Kazada pikapta bulunan Dağdere İlkokulu öğretmenlerinden Bahar Zeybek (24) yaşamını yitirmiş, kuzeni Özge Fatma Zeybek'in de aralarında olduğu 4 kişi yaralanmıştı. Özge Fatma Zeybek de iki gün sonra hastanede vefat etmişti.



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