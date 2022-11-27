GÜNCELLEME - Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

MANİSA (AA) - Osmaniyespor taraftarlarını taşıyan minibüsün Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
TFF 3. Lig'de bugün saat 14.00'te Bergama Belediyespor ile Osmaniyespor FK arasında oynanacak müsabaka için Osmaniye'den İzmir'e giden taraftarları taşıyan A.T'nin kullandığı 80 M 0248 plakalı minibüs, Gölmarmara ilçesinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve yan yattı.
Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri, Can Artan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Artan'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazanın ardından Salihli ve Akhisar'daki hastanelere kaldırılan 9 yaralıdan 6'sının taburcu edildiği, tedavisi süren 3 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.