Soma'da Millet Ormanı Projesi tanıtıldı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesinde yapılması planlanan "Millet Ormanı Projesi"nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Başkan Yardımcısı Sabır Tuna, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Ersin Bülbül katıldı.

Projeyi basın mensuplarına anlatan Tulup, kent sakinlerinin dinlenme, eğlenme, spor aktiviteleri gibi ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşamlarına sosyal anlamda katkı sağlamak amacıyla planlanan projenin yapım ihalesinin hazırlıklarının yapıldığını söyledi.

Tulup, Millet Ormanı'nın içerisinde yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, spor alanları, kır kahvesi, süs havuzu, amfi tiyatro, mescid, idari bina ve 500 araçlık otoparkın da bulunduğu bir proje olarak tasarlandığını aktardı.

Projenin yapılacağı alanda zayıf ve kurumuş ağaçların da kesileceğini ifade eden Tulup, "Soma Millet Ormanı, ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı Orman Genel Müdürlüğünce 28 Şubat tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılacak tüm çalışmalar bu plana göre orman idaresinin denetim ve gözetiminde yapılmaktadır. Özel ormanda 2103 adet kızılçam 2368 adet fıstık çamı olmak üzere toplam 4471 adet orman ağacı bulunmaktadır. Ağaçlar büyüdükçe ışık ve bitki besin ihtiyacı açısından daha çok alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle mevcut ağaçların bakım ve gelişimi, yangın ve hastalıklardan korunması için belirli dönemlerde planda belirtildiği şekilde bakımlarının yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

Tulup, orman idaresinin denetim ve gözetiminde gelişmeleri zayıf ve kurumuş olan 244 kızılçam, 203 fıstık çamının da orman idaresi kontrolünde damgalandığını bu kapsamda sağlıklı ağaçlara daha geniş alanlar bırakılarak, ormanın gelişimine katkı sağlanacağını da sözlerine ekledi.





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