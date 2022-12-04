Şehzadeler'de devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muazzez A. (25) idaresindeki 45 ADT 993 plakalı otomobil, Şehzadeler-Turgutlu kara yolu Hamalınkırı mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sürücü ile araçtaki Oktay K. (35), Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.





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