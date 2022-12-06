Manisa'da hırsızlık şüphelisinin evinde tarihi eserler bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, hırsızlık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin evindeki aramada tarihi eserler ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 27 Kasım'da İ.Y'nin evindeki hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, olayın şüphelisi olduğu iddiasıyla H.İ.O'nun Turgutlu ilçesindeki 2 evine operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramada Antik Çağ'a ait olduğu değerlendirilen 39 sikke ve obje, uyuşturucu madde içme aparatı, ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kartuş ele geçirildi.

H.İ.O. gözaltına alındı.







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