Soma'da meslek liseliler 1600 öğrenciye yemek hazırlıyor

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma ilçesindeki Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanında öğrenim gören 36 öğrenci, her gün 3 ilçedeki 1600 öğrenciye sıcak yemek hazırlıyor.

Lisenin döner sermaye işletmesi dahilinde mutfağa giren öğrencilerin hazırladıkları yemekler, Manisa'nın Soma ve Kırkağaç ile Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde taşımalı eğitimle hizmet veren okullara gönderiliyor. Bu sayede hem mesleki gelişimini sağlayan öğrenciler hem de okulun döner sermayesinden pay alarak aile bütçesine katkıda bulunuyor.

Okulun faaliyetleri hakkında bilgi veren Fatma Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Öztürk, okullarında görevli 2 öğretmen ile 36 öğrencinin, 3 ilçede toplam 25 okuldaki bin 600 öğrenciye her gün sıcak yemek sunduğunu belirtti.

Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak da hem üreten hem de öğrencilerine kazandıran lisenin çalışmalarını takdirle takip ettiklerini belirterek, "Bu hizmet yaklaşık olarak bakanlığımızın 3,6 milyon liralık ödeneği ile gerçekleştiriliyor. Okulumuzda ürünlerin hepsi Tarım Kredi Kooperatiflerinden alınarak, numuneler saklanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve devletimize bu anlamda şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.









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