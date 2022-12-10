Köprübaşı'ndaki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Borlu Mahallesi'ndeki 5 adrese, Manisa KOM şube ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi.



Aramalarda 16 gram kubar esrar, 12 kenevir tohumu, 93 gram tütünle karıştırılmış esrar ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi, U.Ç. (24) ve M.Ç. (24) gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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