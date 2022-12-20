Kırkağaç'ta hayırsever desteğiyle yaptırılan aile sağlığı merkezi hizmete girdi

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MANİSA (AA) - Kırkağaç'ta hayırsever Önder Aydın'ın desteğiyle yaptırılan Aile Sağlığı Merkezi törenle açıldı.

Gelenbe Mahallesi’nde hayırsever Aydın'ın vefat eden oğlu İsmail Barış Aydın adına kurduğu Aile Sağlığı Merkezi'nin açılışına Vali Yaşar Karadeniz, AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık ve ilçe protokülü katıldı.



İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, yaptığı konuşmada merkezin 22 mahalleye gezici sağlık hizmeti vereceğini, yaklaşık 9 bin kişinin hizmetten faydalanacağını, kurumda 3 aile hekimi, 3 aile sağlığı çalışanı, 2 sağlık çalışanı ve 1 hizmetlinin görev yapacağını söyledi.

Merkezin hayırlı olmasını dileyen Vali Karadeniz de hayırsever iş insanı Önder Aydın'a plaket takdim etti.

Kurdeleyi keserek açılışı yapan protokol üyeleri, aile sağlığı merkezi hakkında bilgi aldı.

Açılış sonrası Vali Karadeniz ve Milletvekili Kaplan, Gelenbe Şair Eşref İlkokulunu ziyaret etti.





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