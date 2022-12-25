Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

AA

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 8, Anosike 17, Cruz 21, Michalak 13, Bruinsma 15, Ata Kahraman, Erdi Gülaslan 2, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav, Mustafa Baki Görür 5

Bahçeşehir Koleji: Smith 16, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 13, Hadi Özdemir 6, Boutsiele 17, Hall 5, Yiğit Arslan 7, Blazic 3, Oğuz Savaş, Berkay Candan 9

1. Periyot: 18-17

Devre: 43-34

3. Periyot: 52-52

Normal süre: 75-75


MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-81 mağlup etti.

Karşılıklı sayıların olduğu ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçen ev sahibi ekip, Anosike'nin pota altındaki etkili oyunuyla periyodu 18-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan yeşil-beyazlılar, 3 dakikada 11-0'lık seri yakaladı: 29-17. 15'inci dakikayı 31-25 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Michalak'ın sayılarıyla soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, kenardan gelen Berkay Candan'ın etkili oyunuyla çeyreğin bitimine 4 dakika 25 saniye kala eşitliği yakaladı: 46-46. Periyot, iki takımın karşılıklı sayılarıyla 52-52 sona erdi.

Son çeyrek çekişmeli başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz'un etkili oyunuyla 35. dakikaya 68-65 önde girdi. Müsabakanın normal süresi, Bahçeşehir Koleji'nden Smith'in bitime 10 saniye kala bulduğu sayıyla 75-75 tamamlandı.

Konuk ekip, uzatma bölümündeki etkili oyunuyla karşılaşmadan 89-81 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: 81-89
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor- Bahçeşehir Koleji: ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor - Bahçeşehir Koleji ...
Manisa FK puandan memnun kaldı
YEREL HABERLER Manisa FK puandan memnun kaldı
(Görüntülü) MANİSA&#039;DA BİR İŞ YERİNDE KORKUTAN YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) MANİSA'DA BİR İŞ YERİNDE KORKUTAN ...
Manisa'da bir evde 4 bin 592 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Manisa'da bir evde 4 bin 592 uyuşturucu hap ele ...
Manisa’da tarihi çarşıdaki iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu
YEREL HABERLER Manisa’da tarihi çarşıdaki iş yerinde çıkan yangın ...
Manisa’da zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 8 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Manisa’da zincirleme trafik kazasında 2’si çocuk 8 ...
(Görüntülü) SALİHLİ&#039;DE 3 OTOMOBİL, 1 KAMYONUN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA; 2&#039;Sİ ÇOCUK, 8 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü) SALİHLİ'DE 3 OTOMOBİL, 1 KAMYONUN ...
Salihli'de zincirleme kaza: 2'si çocuk, 8 yaralı
YEREL HABERLER Salihli'de zincirleme kaza: 2'si çocuk, 8 yaralı
Manisa potada Bahçeşehir'le oynuyor
YEREL HABERLER Manisa potada Bahçeşehir'le oynuyor
AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER AK Parti Manisa Milletvekili Baybatur, AA'nın "Yılın ...
Sanatçı Kutsi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Sanatçı Kutsi, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına ...
"Buğday Tanesi" filminin Manisa galası yapıldı
YEREL HABERLER "Buğday Tanesi" filminin Manisa galası yapıldı
Manisa Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve Selim Şav'ı transfer etti
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve ...
Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Ricky Tarrant'ı transfer etti
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Ricky ...
Demirci'de çiftçilere 240 arı kovanı ve 16 bin 220 adet meyve fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Demirci'de çiftçilere 240 arı kovanı ve 16 bin 220 ...
Manisa FK Play-Off aşkına
YEREL HABERLER Manisa FK Play-Off aşkına
MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner getirildi
YEREL HABERLER MHP Manisa İl Başkanlığına Cüneyt Tosuner getirildi
Manisa BŞB'de Kaspar gitti, Tarrant geldi
YEREL HABERLER Manisa BŞB'de Kaspar gitti, Tarrant geldi
Manisalı kitapsever, kütüphane sevgisini torunlarına da aşıladı
YEREL HABERLER Manisalı kitapsever, kütüphane sevgisini torunlarına ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.