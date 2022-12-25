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Salon: Muradiye

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ziya Özorhon, Berk Kurtulmuş

Manisa Büyükşehir Belediyespor: Tarrant 8, Anosike 17, Cruz 21, Michalak 13, Bruinsma 15, Ata Kahraman, Erdi Gülaslan 2, Berkay Sinirlioğlu, Tolga Kaan Birer, Troy Selim Şav, Mustafa Baki Görür 5



Bahçeşehir Koleji: Smith 16, Kartal Özmızrak 13, Muhammed Baygül 13, Hadi Özdemir 6, Boutsiele 17, Hall 5, Yiğit Arslan 7, Blazic 3, Oğuz Savaş, Berkay Candan 9

1. Periyot: 18-17

Devre: 43-34

3. Periyot: 52-52

Normal süre: 75-75





MANİSA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bahçeşehir Koleji, normal süresi 75-75 tamamlanan maçta deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 89-81 mağlup etti.



Karşılıklı sayıların olduğu ilk 5 dakikayı 9-8 önde geçen ev sahibi ekip, Anosike'nin pota altındaki etkili oyunuyla periyodu 18-17 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe de iyi başlayan yeşil-beyazlılar, 3 dakikada 11-0'lık seri yakaladı: 29-17. 15'inci dakikayı 31-25 önde geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz ve Michalak'ın sayılarıyla soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Bahçeşehir Koleji, kenardan gelen Berkay Candan'ın etkili oyunuyla çeyreğin bitimine 4 dakika 25 saniye kala eşitliği yakaladı: 46-46. Periyot, iki takımın karşılıklı sayılarıyla 52-52 sona erdi.

Son çeyrek çekişmeli başladı. Manisa Büyükşehir Belediyespor, Cruz'un etkili oyunuyla 35. dakikaya 68-65 önde girdi. Müsabakanın normal süresi, Bahçeşehir Koleji'nden Smith'in bitime 10 saniye kala bulduğu sayıyla 75-75 tamamlandı.

Konuk ekip, uzatma bölümündeki etkili oyunuyla karşılaşmadan 89-81 galip ayrıldı.



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