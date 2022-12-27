GÜNCELLEME - İzmir'de kız arkadaşını öldürdüğü iddia edilen şüpheli yakalandı

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MANİSA/İZMİR (AA) - İzmir'in Bayraklı ilçesinde kız arkadaşını tabancayla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün Emek Mahallesi'ndeki 7002 Sokak'ta Tuğba Kul'un (22) tabancayla öldürülmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma sonucu, genç kızı öldürdüğü iddia edilen erkek arkadaşı C.G. (29) İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

Şüphelinin polisteki işlemleri sürüyor.

Olayın gerçekleştiği Emek Mahallesi sakinlerinden Fatma İlboğa, gazetecilere, evde otururken 4 el silah sesi duyunca komşularıyla dışarı çıktıklarını söyledi.

İlboğa, "Kız, vurulmuş yerde yatıyordu. Polis ve sağlık ekipleri geldi ama 'Kız öldü.' dediler." ifadesini kullandı.

- Tabutuna gelinlik serildi

Tuğba Kul'un cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Salihli'nin Dedetaşı Mahallesi'ndeki babaevine götürülen Kul'un cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine gelinlik ile Türk bayrağı işlemeli gelin tülbenti konuldu. Kul'un cenazesi, evinde helallik alındıktan sonra Dedetaşı Camisi'ne getirildi.

Cenaze töreninde yakınlarının desteğiyle ayakta durabilen baba Ahmet ile anne Sultan Kul, gözyaşı döktü.

5 kardeşi olduğu öğrenilen Tuğba Kul'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı'nda toprağa verildi.









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