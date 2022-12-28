Manisa'da çıkan yangında bir ev, motosiklet ve 2 traktör zarar gördü

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Gökkaya Mahallesi'nde İsmail Süzer'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Avludaki odun ve kömürlerin de tutuşmasıyla yangın büyüdü.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi, avludaki sundurmanın altında bulunan 2 traktör, bir motosiklet ve tarım aletleri zarar gördü.

İsmail Süzer'in eşi Raife Süzer, söndürme çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi.





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