Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin Suriye kampında eğitim gördüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Suriyeli 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Salihli'de yakalandı.
Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.