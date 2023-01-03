Manisa'da PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 4 kişi tutuklandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD'nin Suriye kampında eğitim gördüğü ve kaçak yollardan Türkiye'ye girdiği belirlenen Suriyeli 5 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla Salihli'de yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve evlerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el kondu.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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