Manisa FK Teknik Direktörü Eriş, ligin ilk yarısını değerlendirdi:

MANİSA (AA) - Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, Spor Toto 1. Lig'in ilk yarısında gösterdikleri performanstan memnun olduğunu söyledi.

Eriş, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, genç oyunculardan kurulu takımının ligin ilk yarısında iyi bir grafik çizdiğini belirtti.

Ev sahibi oldukları bazı maçların son dakikalarda yaşadıkları şansızlıklarla ligin ilk yarısını 9. sırada tamamladıklarını aktaran Eriş, şunları kaydetti:

"İlk devreyi ilk iki içinde bitirme şansımızın da yüksek olduğunu söyleyebilirim. Kaybettiğimiz puanlara baktığımız zaman özellikle iç sahada bizi en fazla üzen 3 müsabaka oldu. Sezon başındaki planlamamızda baktığımızda açıkçası başarılıyız. O kaybettiğimiz puanları da almış olsaydık, bugün beklentilerimizin çok üzerinde hayallerimizin gerçekleştirecek bir ilk devreye şahit olabilirdik. Biz bir hayal kurduk ve yola çıktık. Bunları hepsini gerçekleştirmek için çalışıyoruz."

Altyapıya ciddi yatırım yaptıklarını ve altyapıdan gelen oyunculara şans vermeyi istediğini belirten Eriş, şöyle devam etti:

"En son içeride yaptığımız Tuzlaspor maçında altyapıdan 3 oyuncu ile oynadık. Bu ilk defa gerçekleştirdiğimiz bir olay. O çocukların burada oynamaları Manisa için çok değerliydi. Biz altyapıya çok önem veren bir kulübüz. Biz doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyoruz. Oyunculara çok güveniyorum. Genç oyuncularının sayısını daha artırmak istiyoruz. Burası artık yetiştirici ve yarışmacı olan bir kulüp haline dönüşmeye başladı."





- "Yaratıcı oyuncu eksiğimiz var"





Transfer süreciyle ilgili soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam, şöyle konuştu:

"Transferde aceleci olmak istemiyoruz. Biz iç saha galibiyetlerine etki edecek oyuncu istiyoruz. Yaratıcı oyuncu eksikliğimiz var. İkinci devrede bizim üstümüzde olan 5 takımla içerde oynayacağız, bu ciddi bir avantaja dönüşebilir ama bu oyun formatıyla dönüşmez. Bu anlamda kreatif oyuncuya ihtiyacımız var. Bu profilde oyuncu arıyoruz, alınması halinde çok kaliteli işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Devre arasında acele etmeden, sağlıklı ve seçici bir oyuncu tercihi yapacağız. 5 maçı da içeride kazanmak istiyoruz. Bunu başardığımızda kimsenin hayal edemeyeceği bir yerde sonlandıracağız ligi. Ben ikinci devrede istediğimiz hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

Eriş, bakım onarım çalışmaları henüz tamamlanmayan Manisa 19 Mayıs Stadı'yla ilgili soru üzerine ise "Orası bizim için olmazsa olmazımız. Keşke o stadın açılmasını sağlayabilsek. Oraya binlerce insanımız gelecek. Şehir takımlarına karşı mücadele ettiğimiz bir süreç var. O yüzden biz o sahanın her tarafını kullanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

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