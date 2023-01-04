Manisa Valiliği jandarmanın narkotik operasyonu verilerini paylaştı

MANİSA (AA) - Manisa'da jandarma tarafından yıl düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 14 kilo 151 gram eroin, 130 gram kokain, 3 kilo 842 gram metamfetamin ele geçirildi, 907 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullananlara yönelik 1 Ocak - 31 Aralık 2022 tarihleri arasında 627 olaya müdahale etti.
Bu operasyonlarda 907 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
52 zanlının tutuklandığı operasyonlarda 14 kilo 151 gram eroin, 130 gram kokain, 3 kilo 842 gram metamfetamin, 569 gram bonzai, 3 bin 52 ectasy hap, 7 bin 392 sentetik ecza, 63 kilogram esrar, 19 bin 506 kök kenevir, 440 bin kök haşhaş, 9 gram skunk, 1 kilo 759 gram kenevir tohumu, 18 hassas terazi, 529 uyuşturucu kullanma aparatı ile 9 tabanca 597 mermi ele geçirildi.