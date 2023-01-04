Manisa'da 2022'de üreticilere 465 milyon 789 bin lira destek sağlandı

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MANİSA (AA) - Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk, geçen yıl ilde üreticilere 465 milyon 789 bin liralık destekleme ödemesi yaptıklarını bildirdi.

Öztürk, il müdürlüğünde düzenlediği basın toplantısında, 2022 yılını değerlendirdi. Manisa'nın tarım sektöründe Türkiye'nin lokomotifi şehirlerinden biri olduğunu belirten Öztürk, 2022'nin 11 ayında kentten 720 milyon dolarlık tarımsal ihracat gerçekleştiğini ifade etti.



İlin başta yaş ve kuru üzüm, sofralık zeytin, etlik tavuk, hindi üretiminde Türkiye birincisi, salçalık domates, yumurta ve tütün üretiminde ise ikinci olduğunu ifade eden Öztürk,"Tarımsal üretimde öne çıkan Manisa'da geçen yıl üreticilere 465 milyon 789 bin liralık destekleme ödemesi yaptık." dedi.

Öztürk, geçen yıl 28 bin 932 denetim yaptıklarını da sözlerine ekledi.





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