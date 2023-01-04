Manisa'da firari hükümlü yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir ikamette firari hükümlünün gizlendiğini belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda B.T. yakalandı.

B.T. işlemin ardından cezaevine gönderildi.

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