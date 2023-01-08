Manisa'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Halil Karaköse'nin kullandığı 45 AAN 310 plakalı otomobilin motor kısmı, Yarhasanlar Mahallesi Mimarsinan Bulvarı'nda seyir halindeyken alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibinin söndürdüğü yangında araç, hasar gördü.





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