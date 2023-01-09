Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyonda 13 gözaltı

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MANİSA (AA) - Manisa'da FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda ev, araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen 35 bin 500 dolar ve 32 bin lira ile 60 adet Cumhuriyet Ata Lira altın ele geçirildi.

Bulunan çok sayıda telefon, tablet ve flaş belleğe de el konuldu.



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