Gördes Belediye Başkanı Akyol, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

MANİSA (AA) - Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Başkan Akyol, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Haber kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafına oy veren Akyol, çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi", sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafını seçti.
Akyol, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "Tercihlerimizi yaptık. Anadolu Ajansı çalışanlarını tebrik ediyorum. Yıl boyunca önemli işler yapıyorlar. Burada her fotoğraf birbirinden kıymetli. Seçkideki karelerin her biri ayrı değere sahip. Aralarında seçim yapmak zor. İnanıyorum ki hak eden fotoğraflar kazanacak. Emek veren AA çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.