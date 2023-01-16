Turgutlu'da şantiye bekçisi görev yerinde ölü bulundu

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MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yapımı devam eden sağlık merkezinde görev yapan bekçi, şantiyede ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi Akçakmak yolundaki şantiyeye gelen işçiler, binanın bodrum katına inen rampada bekçi Melik Demir'i (78) hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaptıkları incelemede Demir’in yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Demir’in cenazesi, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsiye gönderildi.





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