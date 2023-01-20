Soma, Akhisar ve Gördes'te öğrenciler karnelerini aldı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Soma, Akhisar ve Gördes ilçelerinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.
Soma Yunus Emre İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen törende Kaymakam Fatih Akkaya ve Soma İlçe Milli Eğitim Müdürü Bekir Çakmak ile ilçe protokolünün katılımıyla öğrencilere karne verildi.
Öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Fatih Akkaya, çocuklara, ekrandan uzak, gezerek, eğlenerek ve bol bol kitap okuyarak tatili verimli geçirmelerini tavsiye etti.
Karnelerini alan öğrenciler, protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Akhisar
Akhisar'da da 133 okulda 29 bin 779 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Ali Şefik Ortaokulu'nda düzenlenen karne törenine Kaymakam Sabit Kaya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem ile protokol üyeleri katıldı.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Erdem törendeki konuşmasında eğitimde salgın sürecinin etkilerinin geçtiği belirterek, verimli bir dönemi geride bıraktıklarını söyledi
Program protokol üyelerinin öğrencilere karne takdimiyle son buldu.
- Gördes
Gördes'te de 3 bin 268 öğrenci, karne alarak yarı yıl tatiline girdi.
Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Gördes Ramazan Tevfik Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencileri tebrik etti.
Öğrencilerin karne heyecanına ortak olan Akyol, "Eğitime kısa bir mola verilirken bu süreci hem dinlenerek hem de kitap okuyarak değerlendirmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.