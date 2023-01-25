Selendi Esnaf Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına Tosun yeniden seçildi

MANİSA (AA) - Selendi Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Olağan Genel Kurulunda, Adem Tosun yeniden başkanlığa getirildi.
Selendi Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Alaşehir Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Fatih Çataldere'nin divan başkanlığında yapılan genel kurulda, tek liste ile seçime gidildi.
İki dönemdir başkanlığı sürdüren Adem Tosun, yeniden göreve seçildi.
Genel kurul sonrası söz alan Tosun, "Tekrar bu görevi bize layık gördüğünüz için hepinize teşekkür ediyorum. Tüm ortaklarımız için çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu.