Manisa'da kaçak silah imal eden şüpheli yakalandı

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MANİSA (AA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde kaçak şekilde silah imal ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Ü.K'nin Paşaköy Mahallesi'ndeki torna atölyesine baskın düzenledi.

Yapyılan aramada kurusıkıdan dönüştürülmüş 15 tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 3 tabanca gövdesi, 17 şarjör, 70 tabanca mermisi, 34 av tüfeği fişeği, 2 tabanca namlusu, 3 tabanca horozu ile silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ü.K, gözaltına alındı.

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