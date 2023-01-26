Gördes Belediyesinde en düşük personel maaşı 10 bin lira oldu

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MANİSA (AA) - Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, en düşük belediye personeli maaşının 10 bin liraya çıktığını söyledi.

"2022 Yılı Değerlendirme Toplantısı" düzenleyen Akyol, çalışanların ücretlerine yaptıkları iyileştirmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Mesai arkadaşlarıyla Gördes'e hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirten Akyol, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetimiz, çalışanlarımızın refah seviyesini yükseltmek adına birçok çalışma gerçekleştirdi, gerçekleştirmeye de devam ediyor. Asgari ücrete yapılan zammın ardından biz de belediye işçilerimize müjde vererek en düşük çalışanımızın maaşını 10 bin liraya çıkarttık." dedi.

Yeni ücretlerin personele hayırlı olmasını dileyen Akyol, 2023 yılında daha çok çalışacaklarını dile getirdi.

Toplantıya, AK Parti Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Belediye Başkan Yardımcıları Süleyman Doruk ve Necati Arı ile belediye çalışanları da katıldı.

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