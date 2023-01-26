Manisa Büyükşehir Belediyesinden çiftçilere gübre desteği

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MANİSA (AA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçesinde çiftçilere gübre desteğinde bulundu.

Gördes'te düzenlenen törenle ​​​​​​​621 çiftçiye, 130 ton gübre teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, burada yaptığı konuşmada, "Vatandaşlarımızın gıda ihtiyacının karşılanması noktasında ekilen her arazinin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bizler de bu ihtiyaca kayıtsız kalmayarak Gördes ilçemizde 130 ton gübreyi 621 çiftçimize teslim ettik. Gübre desteği programımız kapsamında Gördes ilçemiz aslan payını almıştır. Tüm üreticilerimize hayırlı olsun." dedi.

Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik devletin her zaman üreticinin yanında olduğunu söyledi.

Akyol, çiftçilere destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Törene Gördes Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, STK temsilcileri ve çiftçiler katıldı.

Konuşmaların ardından üreticilere gübreleri teslim edildi.

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